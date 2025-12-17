الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

وبينت المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
وهنأت المؤسسة جمهورها والمجتمع الأردني بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، متمنية لهم عاما جديدا مليئا بالخير والازدهار.
