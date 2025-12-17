الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعديها لشهر كانون الأول الحالي الاثنين المقبل 22/12.

اضافة اعلان



وبينت المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.