الأربعاء 2025-12-17 10:15 ص

الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعديها لشهر كانون الأول الحالي الاثنين المقبل 22/12.

وبينت المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.


وهنأت المؤسسة جمهورها والمجتمع الأردني بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، متمنية لهم عاما جديدا مليئا بالخير والازدهار.

 
 


