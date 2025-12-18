الخميس 2025-12-18 05:32 م

تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

ا
جانب من التوقيع
الخميس، 18-12-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري- جرى في القاهرة، اليوم الخميس، توقيع تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، ونائب السفير الأردني في القاهرة الدكتور رياض النجادا.

ووقع العقد نيابة عن الأردن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، فيما وقعت عن الجانب المصري، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الطاقة الكهربائية المهندسة منى رزق.


ويهدف العقد إلى استمرار التبادل الكهربائي خلال العام المقبل بما يضمن استقرار الشبكة ويحقق عوائد اقتصادية للطرفين.


ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان أمن واستقرار الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 
 


