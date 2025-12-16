تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء

ويأتي القرار نظرًا للأحوال الجوية السائدة، وحفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، وستتم متابعة الأحوال الجوية الماطرة باستمرار.
