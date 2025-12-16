الثلاثاء 2025-12-16 09:17 م

تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء

الثلاثاء، 16-12-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الأستاذ عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة إلى الساعة العاشرة صباحًا يوم غد الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر كانون الأول.اضافة اعلان


ويأتي القرار نظرًا للأحوال الجوية السائدة، وحفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، وستتم متابعة الأحوال الجوية الماطرة باستمرار.
 
 


