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الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

فرحة الأطفال صباح يوم العيد
فرحة الأطفال صباح يوم العيد
 
الإثنين، 31-03-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري- أدى الأردنيون صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في جميع المحافظات.اضافة اعلان


وألقى وزير الأوقاف محمد الخلايلة، خطبة العيد في مصلى ساحة المدينة الرياضية وسط العاصمة عمّان، داعيا إلى المحافظة على ميثاق الإيمان الذي عقد في شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصي، مبينا أن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب.

ودعا إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج صدقة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.

وهنأ جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام فريضة الصيام.

كما قدم التهنئة للمسلمين بهذه المناسبة التي تأتي بعد شهر الصيام وهي فريضة وركن من أركان الإسلام، مؤكدا أنه في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبنا جميعا والتي تحظى برعاية هاشمية.

وفي نهاية الخطبة دعا الخلايلة الله عز وجل أن يحفظ الأردن وأمتنا العربية والإسلامية..كما دعا لأهالي غزة بالثبات والنصر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.
 
gnews

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