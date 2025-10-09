الخميس 2025-10-09 02:55 م
 

الأردن: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة فور إزالة "إسرائيل" القيود

الوكيل الإخباري-   أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور  إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

  كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع، وأكّد استمرار الأردن بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

وشدّد على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.


ورحّب الصفدي، بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، وبما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة التزام الاتفاق وتنفيذ بنوده كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.


وعبر منصة (إكس)، أعرب الصفدي عن تقدير الأردن عاليا للدور الحاسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق والتزامه بإنهاء الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع النزوح، وإعادة إعمار غزة، ومنع ضم الضفة الغربية، ودفع جهود تحقيق السلام.


وأضاف "نُقدّر الجهود المصرية والقطرية الدؤوبة. كما نُثمّن الدور الذي لعبته تركيا".


وأكد أن الأردن سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة"، كما سيواصل العمل مع الشركاء لإطلاق مسار  لا رجعة فيه نحو سلام عادل على أساس حل الدولتين.

 
 
