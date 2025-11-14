الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

03:14 م

الوكيل الإخباري- على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سنغافورة، زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وزارة التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وسنغافورة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والحكومة الذكية، وتبادل الخبرات وبناء شراكات تقنية تدعم مسيرة التحديث والرقمنة في الأردن.



وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمي الوطني.