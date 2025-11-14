الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
 
الجمعة، 14-11-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري-   على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سنغافورة، زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وزارة التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة.اضافة اعلان


وخلال الزيارة، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وسنغافورة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والحكومة الذكية، وتبادل الخبرات وبناء شراكات تقنية تدعم مسيرة التحديث والرقمنة في الأردن.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمي الوطني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

أخبار محلية سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

نعـي فـاضل الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

أخبار محلية الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

أخبار محلية تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة