إدارة الترخيص تطرح 4000 رقم مميز للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية

وبيّنت أن الأرقام الجديدة تشمل أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من مختلف الترميزات، وكان مقرّرًا بيعها بالمزاد العلني بأسعار تبدأ من 25 ألف دينار.
وأشارت إلى طرح 4000 رقم مميّز من ترميز (1) للبيع المباشر، على أن يبدأ بيع الأرقام يوم الأربعاء 19/11 في الساعة الخامسة مساءً.
كما طرحت إدارة السير كشوفات الأرقام للعامة دون الحاجة إلى الدخول إلى البوابة والبحث عبرها.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تطلق برنامج "المسعف الصغير"
-
هيئة النزاهة: نتابع باهتمام تصريحات نسبت لمستثمر أردني
-
الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري للسلام في الكونغو
-
مصدر رسمي: لا زيارة اليوم لوفد من محافظة السويداء إلى المملكة
-
تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف
-
وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية