إدارة الترخيص تطرح 4000 رقم مميز للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح نوعين من الأرقام الأكثر تميّزًا للبيع المباشر.

وبيّنت أن الأرقام الجديدة تشمل أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من مختلف الترميزات، وكان مقرّرًا بيعها بالمزاد العلني بأسعار تبدأ من 25 ألف دينار.

وأشارت إلى طرح 4000 رقم مميّز من ترميز (1) للبيع المباشر، على أن يبدأ بيع الأرقام يوم الأربعاء 19/11 في الساعة الخامسة مساءً.

كما طرحت إدارة السير كشوفات الأرقام للعامة دون الحاجة إلى الدخول إلى البوابة والبحث عبرها.

 


الأكثر مشاهدة