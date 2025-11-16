الأحد 2025-11-16 04:38 م
 

نمو قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأحد، 16-11-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   قفزت قيمة التسهيلات التي منحتها البنوك للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 5.4%، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعادل 350 مليون دينار، مقابل ستة شهور من عام 2024، وفق بيانات للبنك المركزي .

ووفق البيانات حصلت الشركات متناهية الصغر، وصغيرة الحجم والمتوسطة، على تمويل بقيمة 6.847 مليار دينار، خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا من 6.497 مليار دينار، في النصف الأول من 2024.

وبحسب البيانات حازت الشركات متناهية الصغر، وصغيرة الحجم، على 2.881 مليار دينار، من التسهيلات خلال العام الحالي، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة التسهيلات التي منحها القطاع المصرفي لهذه الشركات في النصف الأول من 2024، قرابة، 2.512 مليار دينار.


أما الشركات متوسطة الحجم، فحصلت على نحو 3.966 مليار دينار، في الفترة بين كانون ثاني، ونهاية حزيران الماضي، مقارنة بما يقارب 3.985 مليار دينار، في ستة شهور من 2024، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.


وزادت نسبة التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي للشركات متناهية الصغر، وصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 11%، مقابل نسبة 10.7%، بالفترة ذاتها من 2024، علما أن قيمة تسهيلات القطاع الخاص في تسعة شهور من العام الحالي بلغت قرابة 35.5 مليار دينار.

 
 
