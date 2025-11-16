الأحد 2025-11-16 04:37 م
 

الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري للسلام في الكونغو

إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية
 
الأحد، 16-11-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة ٢٣ مارس".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان صحفي ترحيب الأردن بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ويحقّق تطلعات شعبها، ويعزّز حل النزاعات عبر الطرق السلمية.


وثمّن المجالي جهود دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التوصل لهذا الاتفاق، مجدّدًا التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 
 
