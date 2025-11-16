الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري للسلام في الكونغو

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان صحفي ترحيب الأردن بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ويحقّق تطلعات شعبها، ويعزّز حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وثمّن المجالي جهود دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التوصل لهذا الاتفاق، مجدّدًا التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تطلق برنامج "المسعف الصغير"
-
هيئة النزاهة: نتابع باهتمام تصريحات نسبت لمستثمر أردني
-
مصدر رسمي: لا زيارة اليوم لوفد من محافظة السويداء إلى المملكة
-
إدارة الترخيص تطرح 4000 رقم مميز للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية
-
تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف
-
وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية