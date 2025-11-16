الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري للسلام في الكونغو

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة ٢٣ مارس".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان صحفي ترحيب الأردن بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ويحقّق تطلعات شعبها، ويعزّز حل النزاعات عبر الطرق السلمية.