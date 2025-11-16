الاحتلال يوضح ملابسات استهدافه لعناصر من "اليونيفيل"

وقال الجيش في بيان له اليوم الأحد، إنه تم رصد شخصيْن مُشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، وقامت قواته بإطلاق نار تحذيري لإبعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات.
وأوضح البيان أنه بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق، مؤكداً أنه "لم يتم إطلاق نار متعمد باتجاه جنود اليونيفيل"، وأشار إلى أن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية.
وفي وقت سابق أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" تعرّض قواتها صباح اليوم لإطلاق نار من دبابة ميركافا إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الحادث يعدّ انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
روسيا اليوم
-
