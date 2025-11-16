الاحتلال يسرق 17000 قطعة أثرية من قصر الباشا بغزة

01:50 م

قال حمودة الدهدار المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري في قطاع غزة إن سلطات الاحتلال سرقت ما يقارب 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.





وأضاف الدهدار أن جيش الاحتلال تعمّد تدمير هذا المعلم الأثري خلال الحرب، حيث اختفى الكم الهائل من الآثار التاريخية من مخزن القصر، مؤكدا أنه لم يُعثر في ركامه إلا على 20 قطعة أثرية فقط.



وشدد على أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهما الاحتلال الإسرائيلي بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.