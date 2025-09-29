الثلاثاء 2025-09-30 01:35 ص
 

الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة

ل
لقاء سابق قبل أيام لبحث وقف الحرب في غزة
 
الإثنين، 29-09-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري- رحّب وزراء خارجية كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالدور القيادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، ويؤكّدون ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام. اضافة اعلان


كما يشدّد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، ويرحّبون في هذا السياق بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمّن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.

وقد أكّد الوزراء استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. 

كما أكّدوا التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقًا للقانون الدولي باعتبار ذلك مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

فلسطين "الجهاد" تعلق على خطة ترامب للسلام بغزة: وصفة لتفجير المنطقة

ل

عربي ودولي ترامب يصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الحماقة"

الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

عربي ودولي الأمن المصري يكشف لغز اختفاء سائحة صينية

بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

أخبار محلية بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

ل

فلسطين فلسطين ترحّب بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ب

عربي ودولي كوريا الشمالية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية

ل

أخبار محلية الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة