390 لاعبة يشاركن ببطولة المراكز للجمباز

وشارك في البطولة التي أقيمت أمس واليوم 390 لاعبة من 10 مراكز متخصصة في رياضة الجمباز من كافة الفئات العمرية، تنافسن على جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات وجهاز عارضة التوازن والحركات الأرضية.
وتعتبر هذه البطولة من البطولات المهمة على أجندة الاتحاد الأردني للجمباز، والتي تهدف إلى تنشيط اللعبة والمراكز الخاصة بالجمباز في الأردن واكتشاف المواهب في هذه الرياضة.
