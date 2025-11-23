24 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى مستشفى العودة، و12 إلى مستشفى الأقصى.
يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,863، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 318 شهيدًا، و788 مصابًا، وجرى انتشال 572 جثمانًا.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة
-
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يتحمل مسؤولية إفشال الاتفاق
-
عمليات نسف شرقي بيت لاهيا
-
الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة
-
الاحتلال يقتحم حوسان غرب بيت لحم
-
"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 1042 دونماً من أراضي طوباس والأغوار
-
مكتب الأسرى يحذر من تصفية سعدات داخل المعتقل
-
10 شهداء في غارات للاحتلال على غزة ودير البلح ومخيم النصيرات