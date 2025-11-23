24 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

12:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية استشهاد 24 مواطنًا فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان





وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى مستشفى العودة، و12 إلى مستشفى الأقصى.



يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,863، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 318 شهيدًا، و788 مصابًا، وجرى انتشال 572 جثمانًا.