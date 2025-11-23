روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة

وكتب روبيو على موقع "إكس" "جرى تقديمه كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية. ولكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".
وقال السناتور مايك راوندز، وهو جمهوري، للصحفيين في مؤتمر في هاليفاكس في وقت سابق السبت إن روبيو اتصل به وبأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، وقال إنه اقتراح تلقته الولايات المتحدة ونقلته إلى أوكرانيا.
