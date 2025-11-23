روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة

08:00 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن اقتراح السلام في أوكرانيا المؤلف من 28 نقطة، والذي جرى طرحه في الأسبوع الماضي أعدته واشنطن، على الرغم مما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ.





وكتب روبيو على موقع "إكس" "جرى تقديمه كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية. ولكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".



وقال السناتور مايك راوندز، وهو جمهوري، للصحفيين في مؤتمر في هاليفاكس في وقت سابق السبت إن روبيو اتصل به وبأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، وقال إنه اقتراح تلقته الولايات المتحدة ونقلته إلى أوكرانيا.