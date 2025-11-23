الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"

رئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو
 
الأحد، 23-11-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت الولايات المتحدة أن مقترحاتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي سياسة أميركية رسمية، نافيةً مزاعم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم أن الخطة ليست سوى “قائمة أمنيات” روسية.اضافة اعلان


وأحدث النزاع بشأن الخطة المكونة من 28 بندًا، والتي تنص على التنازل عن أراضٍ أوكرانية طالما سعت موسكو للسيطرة عليها، إرباكًا في الجهود المبذولة للتفاوض على إنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة ترامب، وهي مبادرة تسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون لتعديلها.

وفي أعقاب تعليقات وصفت المقترحات بأنها مواتية لموسكو بشكل شبه كامل، تحدث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في مؤتمر صحفي خلال منتدى هاليفاكس للأمن في نوفا سكوشا بكندا السبت.

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز والمستقل أنغوس كينغ والديمقراطية جين شاهين، إن روبيو أبلغهم أن الخطة الحالية بشأن أوكرانيا ليست الموقف الرسمي للولايات المتحدة، بل إنها تضم “قائمة أمنيات روسية”.

وأضاف: “ما أبلغنا به (روبيو) هو أن هذا ليس الاقتراح الأميركي. هذا كان اقتراحًا تسلّمه شخص (…) يمثل روسيا في هذه الخطة، وقد سُلّم إلى السيد ويتكوف”، في إشارة إلى المبعوث الدبلوماسي لترامب.
 
 
