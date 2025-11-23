فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لـ مغذي العدنانية في محافظة الكرك يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، وذلك لإجراء أعمال صيانة على الخط.



المدة: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا

