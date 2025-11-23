فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المدة: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا
المناطق المتأثرة:
الحوية / المحمودية / صرف صحي المحمودية / العدنانية / البطوش مول / مؤتة / انجاصة / محطة محروقات المواجدة
سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط.
