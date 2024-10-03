 
الخميس 2024-10-03 10:49 م
 

الأردن يؤكد دعمه لغوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 03-10-2024 08:51 م
الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، دعم الأردن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له ولدوره الرئيس في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وحماية الأمن والسلم الدوليين. اضافة اعلان


وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للأمين العام للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل احترام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة. وأكد إدانة الأردن أي محاولة تستهدف الانتقاص من دور الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها.  

وثمن السفير القضاة مواقف غوتيريش المرتكزة إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمستهدفة ضمان احترام القانون الدولي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، خصوصا في المنطقة.
 
gnews

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