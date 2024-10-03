الأردن يؤكد دعمه لغوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للأمين العام للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل احترام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة. وأكد إدانة الأردن أي محاولة تستهدف الانتقاص من دور الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها.
وثمن السفير القضاة مواقف غوتيريش المرتكزة إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمستهدفة ضمان احترام القانون الدولي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، خصوصا في المنطقة.
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