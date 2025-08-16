الأحد 2025-08-17 01:43 ص
 

الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 16-08-2025 11:12 م

الوكيل الإخباري-    رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقمة ألاسكا التي جمعت رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية.


وأعاد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات عبر الطرق الدبلوماسية، وبما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

علم سوريا

عربي ودولي انفجار عبوة ناسفة بمركبة قديمة في دمشق

المانيا

عربي ودولي ميرتس يقترح عقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في أوروبا

الرئيس فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: ناقشت مع ترامب إحلال السلام في أوكرانيا على "أساس عادل"

أعمدة تيار كهربائي

أخبار محلية 3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي



 
 





الأكثر مشاهدة