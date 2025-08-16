الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وأعاد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات عبر الطرق الدبلوماسية، وبما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
3860 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
اختتام فعاليات مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة
-
الأردن يدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم
-
جلسة حوارية حول سياسات الإدارة المحلية في إربد
-
وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
-
الديوان الملكي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي