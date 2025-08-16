الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقمة ألاسكا التي جمعت رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية.