انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثاني في عجلون

05:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748387 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الموسم الثقافي الثاني الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف، في بلدة عصيم بمحافظة عجلون. اضافة اعلان





وتهدف فعاليات الموسم إلى تطوير خبرات ومهارات الواعظات في مختلف مناطق المملكة، ويتناول عددا من الموضوعات في مجالات الوعي المجتمعي وتمكين المرأة.



وتضمنت الفعاليات محاضرات ألقاها مديرة الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف الدكتورة لميس الهزيم، ومدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة، ومدير وحدة الإعلام في الوزارة الدكتور علي الدقامسة، ورئيس قسم مكافحة التطرف وعواقب الدكتور سلطان القرالة، ومفتي عجلون الدكتور محمد بني طه.



وأشار المتحدثون، إلى أهمية دور الواعظات في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل والتفاهم وتقبل الآخر، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع، بالإضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، فضلاً عن مهارات الاتصال والتواصل لإيصال خطاب فكري معتدل وتبني مبادرات انطلاقا من مضامين رسالة عمان.



وكانت رئيسة قسم الشؤون النسائية في عجلون بثينة المومني، استعرضت برامج ومبادرات وأنشطة القسم في مختلف مناطق المحافظة لتعزيز الوعي المجتمعي النسوي في العديد من القضايا.

