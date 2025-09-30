توضيح هام للمواطنين بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

09:26 م

الوكيل الإخباري- قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، إن عمولة مالية سيتم تطبيقها على "الشركات" المستخدمة لنظام "كليك" للحوالات المالية غدا الأربعاء.





وأضافت البهو، أن الحوالات المالية عبر "كليك" للأفراد، لا رسوم عليها أو عمولات.



وحول "العمولة"، أوضحت البهو، أن الآلية المعتمدة للعمولات ستكون على شكل مبلغ مقطوع ضمن شرائح مالية محددة تعتمد على قيمة المبلغ المحوّل.



ولفتت البهو، إلى أن المبلغ المقطوع "العمولة" يعود لكلّ جهة "سواء البنك أو المحفظة الإلكترونية" حسب سياستها.



وشددت البهو، على أن البنك المركزي سيراقب قيمة العمولات التي ستُفرض على حوالات "كليك" من قبل البنوك والمحافظ الإلكترونية.



وارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر آب الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر تموز الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.86 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).



وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.77 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بـ 15.3 مليون حركة خلال شهر تموز.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الشهور الثمانية الماضية إلى 101.73 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.64 مليارات دينار.



وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.96 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.1% خلال شهر آب الماضي.



