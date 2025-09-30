الثلاثاء 2025-09-30 10:14 م
 

توضيح هام للمواطنين بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

توضيح هام بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"
توضيح هام بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"
 
الثلاثاء، 30-09-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري-   قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، إن عمولة مالية سيتم تطبيقها على "الشركات" المستخدمة لنظام "كليك" للحوالات المالية غدا الأربعاء.اضافة اعلان


وأضافت البهو، أن الحوالات المالية عبر "كليك" للأفراد، لا رسوم عليها أو عمولات.

وحول "العمولة"، أوضحت البهو، أن الآلية المعتمدة للعمولات ستكون على شكل مبلغ مقطوع ضمن شرائح مالية محددة تعتمد على قيمة المبلغ المحوّل.

ولفتت البهو، إلى أن المبلغ المقطوع "العمولة" يعود لكلّ جهة "سواء البنك أو المحفظة الإلكترونية" حسب سياستها.

وشددت البهو، على أن البنك المركزي سيراقب قيمة العمولات التي ستُفرض على حوالات "كليك" من قبل البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر آب الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر تموز الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.86 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.77 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بـ 15.3 مليون حركة خلال شهر تموز.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الشهور الثمانية الماضية إلى 101.73 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.64 مليارات دينار.

وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.96 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.1% خلال شهر آب الماضي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية صندوق "الأمان" يختتم برنامجا تدريبيا للأيتام في العقبة

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين "البحوث الزراعية" و"إيكاردا"

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي

أخبار محلية وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي

توضيح هام بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

أخبار محلية توضيح هام للمواطنين بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"

قطر تسلم خطة ترامب للوفد المفاوض على أراضيها

عربي ودولي قطر تسلم خطة ترامب للوفد المفاوض على أراضيها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية رابط - نتائج قبول أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية

ل

أخبار محلية بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة



 
 





الأكثر مشاهدة