وزير الشباب يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، اليوم الخميس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر.

وأكد الدكتور العدوان خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الشبابي المشترك مع وكالات الأمم المتحدة في الأردن، مبينا أولويات عمل الوزارة، المتمثلة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصين الشباب من آفة المخدرات، إلى جانب تفعيل المراكز الشبابية بمحاورها الثلاثة والمتعلقة بتطوير البرامج، وتهيئة المساحات الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب.



وأضاف أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، وتنفيذ المسح الوطني للشباب والذي ستسهم نتائجه في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026–2030، وتعزيز ثقافة التطوع، وتمكين الشباب في المجال التقني من خلال حاضنات الأعمال، إلى جانب برامج تعزيز دور الشباب في المجالات البيئية والصحية والرياضية.



من جانبها، أكدت أندرسون، الدور الذي تقوده الوزارة باعتبارها المظلة الرسمية للعمل الشبابي في المملكة، مثمنة الشراكة المتواصلة بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة في إطار التوعية والتثقيف والتدريب.