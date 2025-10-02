الخميس 2025-10-02 07:16 م
 

تعرف على أسعار الذهب محلياً وفق التسعيرة الثانية

الخميس، 02-10-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب محليا ، اليوم الخميس ، التسعيرة الثانية لنقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.90 دينارًا لغايات الشراء.


Image1_1020252173341839027906.jpg
 
 
