فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء

ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:
* جامعة مؤتة
* جامعة آل البيت
* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
* جامعة الحسين بن طلال.
* جامعة الطفيلة التقنية.
* الجامعة الأردنية /فرع العقبة.
* جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:
* الكلية التقنية في جامعة آل البيت.
* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
* كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.
* تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
* كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.
كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، والسنوات السابقة قبولاً مباشراً/تنافسياً في الجامعات الأردنية الآتية على البرنامج العادي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي (2025-2026) وفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص حسب الطاقات الاستيعابية الخاصة، وضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول للعام الجامعي 2025-2026:
* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة العقبة.
* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.
* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.
* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.
* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة.
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.
