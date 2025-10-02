فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات /الكليات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجتي البكالوريوس، والدبلوم المتوسط.

وجاء القرار ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2025-2026، وحسب الشواغر التي حددتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026:



ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:



* جامعة مؤتة

* جامعة آل البيت

* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

* جامعة الحسين بن طلال.

* جامعة الطفيلة التقنية.

* الجامعة الأردنية /فرع العقبة.

* جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:

* الكلية التقنية في جامعة آل البيت.

* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

* كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.

* تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

* كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.



كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، والسنوات السابقة قبولاً مباشراً/تنافسياً في الجامعات الأردنية الآتية على البرنامج العادي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي (2025-2026) وفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص حسب الطاقات الاستيعابية الخاصة، وضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول للعام الجامعي 2025-2026:



* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة العقبة.

* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.

* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.

* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.

* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة.