الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

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الوكيل الإخباري- أُجريت في الأردن أول عملية كي كهربائي لعلاج الرجفان الأذيني باستخدام أحدث تقنية عالمية Medtronic PFA. اضافة اعلان





وتعتبر هذه التقنية ثورة علمية في مجال طب القلب، حيث تستغرق عملية الكي 15 دقيقة فقط، مقارنةً بالساعات الطويلة التي كانت تستغرقها العمليات التقليدية، مع تحقيق أعلى معايير الأمان وتقليل خطر حدوث أي مضاعفات خطيرة.



تم استحداث تقنية الكي الكهربائي بواسطة شركة “مدترونيك” قبل أقل من عام، وقد اختارت الشركة الأردن ليكون من اوائل دول العالم لاستخدام هذه التقنية المتطورة. ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود المستمرة للدكتور محمد حجيري، الذي أعرب عن فخره وامتنانه بثقة الشركات العالمية مثل “مدترونيك”، والتي مكّنته من إدخال هذا الابتكار الطبي للأردن.



وقال الدكتور حجيري:“أتوجه بالشكر الجزيل لمرضاي الأعزاء الذين منحوني ثقتهم الغالية، مما دفعني لجلب أحدث الابتكارات الطبية إلى الأردن، مثل تقنية واتشمان و أڤير و الآن الكي الكهربائي، لتوفير نفس مستوى الرعاية الطبية الذي يحصل عليه المرضى في الولايات المتحدة وأوروبا. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لكل من دعمني منذ عودتي من الولايات المتحدة إلى الأردن”.



يُذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بالريادة في تبني أحدث التقنيات الطبية العالمية، ويعزز من مكانته كمركز طبي متقدم في المنطقة.