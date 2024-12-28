الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والأردن والشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، وتنفيذًا لخطة العمل المشتركة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل الشبابي.
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