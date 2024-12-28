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الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 28-12-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-   شارك أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب، الذي استضافته وزارة الرياضة والشباب القطرية .

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ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والأردن والشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، وتنفيذًا لخطة العمل المشتركة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل الشبابي.

 

وأكد الجبور خلال الاجتماع، الذي رافقه فيه مدير الشؤون المالية سيف عجاج، على عمق العلاقة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقاؤه زعماء ورؤساء دول مجلس التعاون.

 

 
gnews

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