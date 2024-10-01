 
الثلاثاء 2024-10-01 07:36 م
 
 

الأردن يعزي إيران بضحايا فيضانات "جيرفت"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 01-10-2024 04:56 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة جيرفت في محافظة كرمان، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
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