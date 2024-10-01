الأردن يعزي إيران بضحايا فيضانات "جيرفت"

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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