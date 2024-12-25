الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.