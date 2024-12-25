الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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