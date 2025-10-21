الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق

12:22 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن الأردن والعراق توصلا الشهر الماضي إلى اتفاق لتمديد اتفاقية توريد النفط للأردن لمدة تقارب 3 أشهر.





وأضافت المصادر أن التمديد يضمن تزويد الأردن بنحو 10 آلاف برميل يوميًا، بسعر يتماشى مع معدل خام نفط برنت الشهري مخصومًا منه 16 دولارًا للبرميل الواحد.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تمديد الاتفاقية الحالي يمتد حتى 31 كانون الأول المقبل (نهاية العام الحالي)، مبينة أنه جرى بدء تصدير النفط للمملكة منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



وكان توريد النفط العراقي إلى الأردن قد انقطع لمدة تقارب 4 أشهر بعد انتهاء الاتفاقية في حزيران الماضي، وفق المصادر.



يُذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين سابقًا نصّت على توريد نحو 15 ألف برميل من النفط العراقي يوميًا إلى الأردن، وهو ما يشكل نحو 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام.