المستقلة للانتخاب تبدأ بعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة جاهز

وبينت الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن عدد الملتحقين بالتعلم ( 12163)، مشاركا ومشاركة لغاية هذا اليوم، وأن المنصة كانت قد شهدت اقبالا واسعاً منذ انطلاقتها، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة ( 22 ) ألف شخص، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الأشخاص الراغبين بأن يكونوا جزءاً من اللجان المؤقتة العاملة في الانتخابات.
وتجدر الإشارة بأن الهيئة مستمرة بعقد اختباراتها وفق جدول زمني، سوف تُعلم المشاركين عنه من خلال رسالة نصية تصلهم على أرقام هواتفهم.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"
-
تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي
-
الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية
-
الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة