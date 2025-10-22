المستقلة للانتخاب تبدأ بعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة جاهز

01:33 م

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء أولى اختبارات منصة التدريب الالكتروني (جاهز)، للمشاركين الذين أنهو المسارات التعليمية وتقدموا بطلبات الاختبار، وذلك بهدف الحصول على الشهادة التدريبية الصادرة عن الهيئة، حيث أن الحصول على هذه الشهادة يعد شرطا للمنافسة على المشاركة ضمن اللجان العاملة في الانتخابات. اضافة اعلان





وبينت الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن عدد الملتحقين بالتعلم ( 12163)، مشاركا ومشاركة لغاية هذا اليوم، وأن المنصة كانت قد شهدت اقبالا واسعاً منذ انطلاقتها، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة ( 22 ) ألف شخص، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الأشخاص الراغبين بأن يكونوا جزءاً من اللجان المؤقتة العاملة في الانتخابات.

وتجدر الإشارة بأن الهيئة مستمرة بعقد اختباراتها وفق جدول زمني، سوف تُعلم المشاركين عنه من خلال رسالة نصية تصلهم على أرقام هواتفهم.