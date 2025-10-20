الثلاثاء 2025-10-21 12:15 ص
 

بعد عامين من الجريمة .. الكشف عن أسماء قاتلي الطفلة هند رجب .. وجحافل المحامين تطاردهم دولياً

الطفلة الشهيدة هند رجب
الطفلة الشهيدة هند رجب
 
الإثنين، 20-10-2025 10:43 م
الوكيل الإخباري- كشفت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع برنامج "ما خفي أعظم"، عن وثائق وأدلة حصرية تكشف لأول مرة أسماء وصور الضباط والجنود الإسرائيليين الذين تورطوا في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب وعائلتها، في يناير 2024، بما في ذلك المسعفين الذين حاولوا إنقاذهم.اضافة اعلان


وأوضحت الوثائق أن سرية إسرائيلية تُعرف بـ "إمبراطورية مصاصي الدماء"، التابعة للكتيبة ٥٢ باللواء ٤٠١، هي من نفذت الجريمة، بقيادة الضابط شون غلاس، الذي أمر من دبابته بإطلاق النار على سيارة العائلة، ما أدى إلى استشهاد هند وعائلتها والمسعفين.

كما أظهرت الأدلة مشاركة جنود آخرين، منهم إيتاي شوكيركوف، حامل الجنسية الأرجنتينية، وشيمون زوكرمان، حامل الجنسية الألمانية، الذي يواجه دعوى قانونية رفعتها مؤسسة هند رجب للمطالبة بمحاسبته دولياً على عمليات تدمير ممنهجة، منها تدمير بلدة خزاعة.

ويأتي هذا الكشف وسط تحركات قانونية دولية واسعة، حيث بدأ المحامون في متابعة المسؤولين عن الجريمة، سعياً لملاحقتهم قضائياً على الصعيد الدولي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في توثيق جرائم الحرب بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.

البرنامج الوثائقي يستعرض تفاصيل الأدلة والوثائق والمقاطع الحصرية التي تقود إلى معرفة المتورطين بشكل مباشر، في خطوة اعتبرها كثيرون انتصاراً للعدالة وحقوق الضحايا الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال المجرم.
 
 
gnews

