بعد عامين من الجريمة .. الكشف عن أسماء قاتلي الطفلة هند رجب .. وجحافل المحامين تطاردهم دولياً

وأوضحت الوثائق أن سرية إسرائيلية تُعرف بـ "إمبراطورية مصاصي الدماء"، التابعة للكتيبة ٥٢ باللواء ٤٠١، هي من نفذت الجريمة، بقيادة الضابط شون غلاس، الذي أمر من دبابته بإطلاق النار على سيارة العائلة، ما أدى إلى استشهاد هند وعائلتها والمسعفين.
كما أظهرت الأدلة مشاركة جنود آخرين، منهم إيتاي شوكيركوف، حامل الجنسية الأرجنتينية، وشيمون زوكرمان، حامل الجنسية الألمانية، الذي يواجه دعوى قانونية رفعتها مؤسسة هند رجب للمطالبة بمحاسبته دولياً على عمليات تدمير ممنهجة، منها تدمير بلدة خزاعة.
ويأتي هذا الكشف وسط تحركات قانونية دولية واسعة، حيث بدأ المحامون في متابعة المسؤولين عن الجريمة، سعياً لملاحقتهم قضائياً على الصعيد الدولي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في توثيق جرائم الحرب بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.
البرنامج الوثائقي يستعرض تفاصيل الأدلة والوثائق والمقاطع الحصرية التي تقود إلى معرفة المتورطين بشكل مباشر، في خطوة اعتبرها كثيرون انتصاراً للعدالة وحقوق الضحايا الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال المجرم.
-
أخبار متعلقة
-
تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
-
حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
-
بعد قليل .. العالم على موعد مع كشف هويات قاتلي الطفلة هند رجب
-
حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
-
الاحتلال يؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة
-
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة
-
قصف مناطق في غزة اليوم
-
الاحتلال يستولي على 70 دونما بالضفة المحتلة