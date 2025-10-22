مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في الأصول الافتراضيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.
وعلى صعيد تسوية القضايا الضَّريبيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكذلك بين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة؛ وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
على صعيد متَّصل، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2025 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
وفي إطار دعم الرِّياضة الأردنيَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية، وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات.
وتضمَّن قرار مجلس الوزراء اليوم، إقرار الصفة الرياضية على التبرعات المدفوعة للجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، لكي يُسمح لأي شخص بتنزيل أموال التبرعات المدفوعة منه في المملكة للجنة الأولمبيَّة من دخله الخاضع للضريبة ووفقاً للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال اختصاصاتهما وذلك في ضوء المتابعة التي تمت على مخرجات اجتماعات الدورة (18) للجنة الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض.
وفي إطار القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة، قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية مشروع دعم وبناء اقتصاد أزرق أكثر استدامة في العقبة من خلال التخطيط المكاني البحري والإدارة الفعالة لأول محمية بحرية في المملكة، والمنوي تمويله بمنحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي، وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل لها للأعوام 2025 – 2050م.
وكلف مجلس الوزراء، وزارة البيئة باستكمال إجراءات إطلاق الاستراتيجية وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة، حسب الأصول.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"
-
تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي
-
الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم
-
تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية
-
المستقلة للانتخاب تبدأ بعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة جاهز
-
الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة