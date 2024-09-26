الأردن ينفذ العام المقبل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة

وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم الخميس، أكد الدكتور فريحات، ضرورة الاهتمام بموضوع التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعداد، والاستفادة من كفاءات وخبرات الشركاء لاعتماد استمارات التعداد المختلفة، كما وإن نجاح هذا الاجتماع سيعزز من قدرة الإدارة التنفيذية للتعداد في المسير قدما لتنفيذ جميع متطلبات اعتماد الاستمارات وجميع نماذجها.
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