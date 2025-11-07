الجمعة 2025-11-07 04:54 م
 

تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

تعبيرية
 
الجمعة، 07-11-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية تراجعت في تشرين الأول للشهر الثاني على التوالي، بدعم من وفرة المعروض العالمي.

وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 126.4 نقطة في تشرين الأول، انخفاضًا من قراءة معدلة لأيلول بلغت 128.5 نقطة، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) .


وتراجع المؤشر بشكل طفيف مقارنة بمستواه في تشرين الأول 2024، ويقل بنسبة 21.1 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في آذار 2022.


وكان المؤشر قد ارتفع في تموز إلى أعلى مستوى له في عامين، قبل أن يستقر في آب وينخفض في أيلول، بشكل أساسي نتيجة هبوط أسعار السكر.


وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر مجددًا في تشرين الأول بنسبة 5.3 بالمئة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ كانون أول 2020، مع زيادة الإنتاج في البرازيل وتوقعات بنمو الإنتاج في تايلاند والهند، إلى جانب تراجع أسعار النفط الخام.


كما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري، متأثرًا بانخفاض أسعار الحليب المجفف والزبدة نتيجة وفرة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

 

في المقابل، زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تموز 2022.

 
 
تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

