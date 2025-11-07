وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

03:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752937 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيلـ سبل تطوير الخطوات التي يقوم بها البلدان لتعزيز علاقات الصداقة بينهما عبر زيادة التعاون في عديد قطاعات حيوية. اضافة اعلان





كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان التزام كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.



وأكّد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين المملكة والبرتغال والحرص على تطويرها.