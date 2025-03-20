الخميس 2025-03-20 09:58 م
 

الأردن 2 - 1 فلسطين | تحديث مستمر

صورة من الملعب
صورة من الملعب
 
الخميس، 20-03-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري-  أحرز اللاعب يزن العرب هدف التقدم للنشامى في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026..اضافة اعلان


وعاد اللاعب عبدالله نصيب بإحراز الهدف الثاني للنشامى من تمريرة عرضية عن طريق اللاعب محمود المرضي .

ومع مرور مجريات الشوط الأول استطاع اللاعب عمر صيام بإحراز الهدف الأول لفلسطين ليقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النشامى.
 
 
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