الأردن 2 - 1 فلسطين | تحديث مستمر

وعاد اللاعب عبدالله نصيب بإحراز الهدف الثاني للنشامى من تمريرة عرضية عن طريق اللاعب محمود المرضي .
ومع مرور مجريات الشوط الأول استطاع اللاعب عمر صيام بإحراز الهدف الأول لفلسطين ليقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النشامى.
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