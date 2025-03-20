الأردن 2 - 1 فلسطين | تحديث مستمر

09:24 م

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الوكيل الإخباري- أحرز اللاعب يزن العرب هدف التقدم للنشامى في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. اضافة اعلان





وعاد اللاعب عبدالله نصيب بإحراز الهدف الثاني للنشامى من تمريرة عرضية عن طريق اللاعب محمود المرضي .



ومع مرور مجريات الشوط الأول استطاع اللاعب عمر صيام بإحراز الهدف الأول لفلسطين ليقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النشامى.