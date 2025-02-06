 
الخميس 2025-02-06 03:42 م
 

الأرصاد تحذر من تدني الرؤية وانعدامها على الطريق الصحراوي

الطريق الصحراوي
الطريق الصحراوي
الخميس، 06-02-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، مرتادي الطرق الخارجية وخاصة الطريق الصحراوي من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها، وذلك نتيجة تشكل العواصف الغبارية، داعيا المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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وكانت الأرصاد قد حذرت في تقريرها صباح اليوم الخميس، من خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الأمطار خاصة في الجزء الغربي من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المصاحبة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة ومن خطر سقوط الأجسام الغير مثبتة.


وتتأثر المملكة منذ أمس الأربعاء، بكتلة هوائية شديدة البرودة وأمطار في أغلب المناطق صاحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، حيث شهدت بعض المناطق الجنوبية صباح اليوم هطولات ثلجية خفيفة.

 
gnews

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