الأرصاد تحذر من تدني الرؤية وانعدامها على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، مرتادي الطرق الخارجية وخاصة الطريق الصحراوي من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها، وذلك نتيجة تشكل العواصف الغبارية، داعيا المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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وكانت الأرصاد قد حذرت في تقريرها صباح اليوم الخميس، من خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الأمطار خاصة في الجزء الغربي من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المصاحبة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة ومن خطر سقوط الأجسام الغير مثبتة.