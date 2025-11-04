رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جمعية أغصان العطاء الخيرية

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن النهج الملكي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد رسالة قائد ملهم لا يخاف إلا الله، ويستمد قوته من التفاف أبناء شعبه حوله.
وأشار إلى أن هذا النهج قدم للعالم سرّ صمود الأردن وشجاعة قيادته، حيث يُعتبر المواطن الأردني أثمن ما يعتز به جلالته، وهذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب هي سر تجاوز الوطن لمختلف التحديات منذ نشأته.
وأكد العيسوي أن النهج الملكي الراسخ يقوم على الإرادة الوطنية الصلبة ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما يجعل الأردن ينمو رغم الصعاب ويواصل الدفاع عن قضاياه العادلة وعن مصالح الأمة.
كما أشدن بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة، وسمو ولي العهد في دعم الشباب، وأكدن فخرهن بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره.
