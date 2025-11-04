الثلاثاء 2025-11-04 01:53 م
 

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جمعية أغصان العطاء الخيرية

الثلاثاء، 04-11-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من جمعية أغصان العطاء الخيرية للسيدات من محافظة الزرقاء، حيث دار حوار شامل تناول المواقف الوطنية ومضامين النهج الملكي الهاشمي في قيادة مسيرة الإصلاح والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن النهج الملكي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد رسالة قائد ملهم لا يخاف إلا الله، ويستمد قوته من التفاف أبناء شعبه حوله. 


وأشار إلى أن هذا النهج قدم للعالم سرّ صمود الأردن وشجاعة قيادته، حيث يُعتبر المواطن الأردني أثمن ما يعتز به جلالته، وهذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب هي سر تجاوز الوطن لمختلف التحديات منذ نشأته.


وأكد العيسوي أن النهج الملكي الراسخ يقوم على الإرادة الوطنية الصلبة ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما يجعل الأردن ينمو رغم الصعاب ويواصل الدفاع عن قضاياه العادلة وعن مصالح الأمة.

 

من جانبهن، عبّرت المتحدثات من وفد جمعية أغصان العطاء عن اعتزازهن بالقيادة الهاشمية، مؤكدات أن جلالة الملك يمثل رمز العز والفخر والكرامة، ومجدّدات تأييدهن للنهج الملكي في الإصلاح والتحديث، ومواقفه الشجاعة في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .


كما أشدن بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة، وسمو ولي العهد في دعم الشباب، وأكدن فخرهن بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره.

 

 
 
