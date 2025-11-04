بنك الملابس الخيري يقيم صالتين متنقلتين في معان

وأقيمت الصالة الأولى ببلدية المريغة أمس الاثنين، وتستمر حتى اليوم، على أن تقام الثانية يوم غد الأربعاء والخميس في صالة معان بقاعة الهلال الأحمر – شارع فلسطين، لاستقبال الأسر المستفيدة من 9 صباحا وحتى 3 مساء، بمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن/معان في تنظيم عملية التوزيع.
ومن المتوقع أن يستفيد من الصالتين ما يقارب 1000 أسرة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وأسر الأيتام، بما ينسجم مع رسالة البنك في دعم الفئات الأقل حظا، وتأمين احتياجاتها من الملابس والأحذية المناسبة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
