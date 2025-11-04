بنك الملابس الخيري يقيم صالتين متنقلتين في معان

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن إقامة صالتين متنقلتين للملابس في محافظة معان، ضمن برنامج "ديرتنا" الذي يهدف إلى الوصول إلى الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة وتقديم الدعم الإنساني المباشر لها.

وأقيمت الصالة الأولى ببلدية المريغة أمس الاثنين، وتستمر حتى اليوم، على أن تقام الثانية يوم غد الأربعاء والخميس في صالة معان بقاعة الهلال الأحمر – شارع فلسطين، لاستقبال الأسر المستفيدة من 9 صباحا وحتى 3 مساء، بمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن/معان في تنظيم عملية التوزيع.