الإثنين 2025-10-06 12:10 م
 

إعلان نتائج امتحانات الشامل الأربعاء

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 06-10-2025 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أحمد العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025 ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد الأربعاء، في مركز الجامعة بمدينة السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. اضافة اعلان
 
 
