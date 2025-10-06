إعلان نتائج امتحانات الشامل الأربعاء

11:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أحمد العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025 ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد الأربعاء، في مركز الجامعة بمدينة السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. اضافة اعلان

