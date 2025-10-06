رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مركز البترا الشامل للخدمات النهارية الدامجة. اضافة اعلان





وأشاد حسان بمستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ويوجه بصيانة المبنى وتأهيل ساحاته وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لاستدامة عمله وتوسيع خدماته لاستيعاب ذوي الحاجة من أبناء المنطقة.



