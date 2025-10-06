الإثنين 2025-10-06 12:11 م
 

رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته

رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان
 
الإثنين، 06-10-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مركز البترا الشامل للخدمات النهارية الدامجة.اضافة اعلان


وأشاد حسان بمستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ويوجه بصيانة المبنى وتأهيل ساحاته وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لاستدامة عمله وتوسيع خدماته لاستيعاب ذوي الحاجة من أبناء المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية عاجل الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعبيرية

أخبار محلية المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي

بف67

أخبار الشركات Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات

14

فن ومشاهير منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ليب

فن ومشاهير وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل

5

منوعات بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الأردن.. التربية تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة باستخدام "سراج"



 
 





الأكثر مشاهدة