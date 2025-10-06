رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته

وأشاد حسان بمستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ويوجه بصيانة المبنى وتأهيل ساحاته وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لاستدامة عمله وتوسيع خدماته لاستيعاب ذوي الحاجة من أبناء المنطقة.
