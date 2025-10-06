بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا

ويُخشى أن يتطوّر النشاط البركاني إلى ثوران انفجاري قوي، قد تصل انبعاثاته إلى 15 كيلومتراً، وسط غيوم كثيفة تعيق المراقبة الجوية.
وأُعلنت حالة التأهب للطيران باللون الأحمر، نظراً للخطر المتزايد على حركة الملاحة الجوية، بعد أن امتد الرماد لمسافة 85 كم جنوب-جنوب شرق البركان.
بركان كرونوتسكي، الذي يقع على بُعد 225 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، لم يسجّل نشاطاً ملحوظاً منذ عامي 1922 و1923، ويُعد ما يحدث حالياً حدثاً نادراً واسع النطاق، بحسب معهد علم البراكين والزلازل الروسي.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو بطولي.. إنقاذ كلب صغير سقط من منحدر بارتفاع 90 متراً في إنجلترا
-
شاهد عرض ألعاب نارية يتحول إلى مذبحة مروّعة أمام الحشود في الصين
-
احمِ بطاقتك المصرفية أثناء السفر بـ 5 خطوات بسيطة
-
شاب يعنف شقيقته بماء مغلي في تركيا.. وفيديو يثير الغضب
-
مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست
-
انفجار ضخم داخل محطة محروقات في أربيل يهزّ المنازل ويتسبب بكارثة! (فيديو)
-
فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء في الهند