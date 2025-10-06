الإثنين 2025-10-06 12:12 م
 

بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا

الإثنين، 06-10-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   أطلق بركان كرونوتسكي في كامتشاتكا، روسيا، عموداً كثيفاً من الرماد بلغ ارتفاعه 9.2 كيلومتر صباح 4 أكتوبر 2025، وفق ما أفاد فريق الاستجابة لثوران براكين كامتشاتكا.

ويُخشى أن يتطوّر النشاط البركاني إلى ثوران انفجاري قوي، قد تصل انبعاثاته إلى 15 كيلومتراً، وسط غيوم كثيفة تعيق المراقبة الجوية.


وأُعلنت حالة التأهب للطيران باللون الأحمر، نظراً للخطر المتزايد على حركة الملاحة الجوية، بعد أن امتد الرماد لمسافة 85 كم جنوب-جنوب شرق البركان.


بركان كرونوتسكي، الذي يقع على بُعد 225 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، لم يسجّل نشاطاً ملحوظاً منذ عامي 1922 و1923، ويُعد ما يحدث حالياً حدثاً نادراً واسع النطاق، بحسب معهد علم البراكين والزلازل الروسي.

 

