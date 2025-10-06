بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11:48 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دراسة "قياس الوعي التأميني"، التي تهدف إلى التعرف على مستوى الوعي والمعرفة لدى مختلف فئات المجتمع بالمنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة وبرامجها وخدماتها الموازية.





وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن هذه الدراسة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ونشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع، حيث تم إطلاق هذه الدراسة مؤخرًا من خلال عقد أولى الورش التوعوية بالتنسيق مع مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي للمؤسسة، بحضور الزميلات والزملاء رؤساء وأعضاء لجان التوعية التأمينية في فروع المؤسسة.



وأكدت المؤسسة أن الدراسة ستُسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في رسم سياسات أكثر فعالية في مجال التوعية والتواصل مع جمهورها المستهدف، بما يُعزز من جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ويعكس صورة أكثر شمولًا ووضوحًا حول برامج الضمان الاجتماعي.



وأضاف البيان أن المؤسسة، من خلال شراكاتها الفاعلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل هيئة شباب كلنا الأردن، ستعمل على توسيع نطاق تنفيذ الدراسة لتشمل جميع ألوية المملكة، إلى جانب نشر الاستبانة الخاصة بالدراسة عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصولها إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.



يُشار إلى أن هذه الدراسة التي تُطلقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تأتي أيضًا في سياق رؤيتها لتعزيز قنوات الاتصال مع جمهورها، والارتقاء بوعي الأفراد حول حقوقهم وواجباتهم التأمينية، بما يُرسّخ دور الضمان الاجتماعي كأحد أعمدة الحماية الاجتماعية في المملكة.