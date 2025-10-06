رئيس الوزراء يتفقد مركز صحي العبدلية ويوعز بصيانته وتحديث خدماته

11:06 ص

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء جعفر حسّان مركز صحي العبدلية في لواء الشوبك.





وأوعز بإجراء صيانة شاملة له، وتحديث المختبر، وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين.