منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل

ونشرت فواخرجي عبر صفحتها على فيسبوك صورة للمعهد المتضرر، وكتبت:
"الموسيقى روح، والآلات أجسادها... كل الأسى لما حصل اليوم لمعهد الموسيقى الذي دخله طيور الظلام وحطموا آلاته وآلات طلابه، والذين كنت واحدة منهم يومًا ما."
وقدّمت مواساتها للأساتذة والطلاب، مشيدة بدورهم كـ"حماة للروح الفنية في سوريا".
ويُعد معهد الموسيقى في دمشق من أعرق المؤسسات الفنية في البلاد، وتخرّج فيه العديد من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى.
ويُذكر أن فواخرجي كانت قد أعلنت مؤخرًا دعمها لبيان نقابة المهن التمثيلية السورية الرافض لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي حول مخططاته التوسعية، مؤكدة دعمها لسيادة الأراضي العربية.
