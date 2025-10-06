وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل

وظهر كفوري برفقة زوجته شانا عبود التي لازمته طوال فترة إقامته، في وقت أفادت فيه المصادر أن إدارة المستشفى حجزت طابقاً كاملاً للفنان حفاظاً على خصوصيته ومنعاً لتسريب الخبر.
يُذكر أن كفوري رزق مؤخرًا بابنة من زوجته شانا، أطلق عليها اسم "كلوفي".
-
أخبار متعلقة
-
منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل
-
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
-
بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو
-
نجل فضل شاكر يعلق على تسليم والده لنفسه
-
بيان من الجيش اللبناني عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
-
شاهد هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام
-
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
-
"ابتعدي عنها".. شقيق ياسمين عبد العزيز يحذر ليلى عبد اللطيف