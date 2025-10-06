الإثنين 2025-10-06 12:13 م
 

وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل

وائل كفوري
 
الإثنين، 06-10-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   شفت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان اللبناني وائل كفوري خضع مؤخراً لعملية دقيقة في عينه، يُرجّح أنها عملية لمشكلة الماء الزرقاء، وذلك في أحد مستشفيات منطقة النقاش.

وظهر كفوري برفقة زوجته شانا عبود التي لازمته طوال فترة إقامته، في وقت أفادت فيه المصادر أن إدارة المستشفى حجزت طابقاً كاملاً للفنان حفاظاً على خصوصيته ومنعاً لتسريب الخبر.


يُذكر أن كفوري رزق مؤخرًا بابنة من زوجته شانا، أطلق عليها اسم "كلوفي".

 

لبنان 24 

 
 
