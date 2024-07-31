 
الأربعاء 2024-07-31 06:05 م
 
 

الأمانة تعقد ندوة عن إدارة المشاريع في المؤسسات

جانب من الندوة
جانب من الندوة
الأربعاء، 31-07-2024 04:43 م




 

 الوكيل الإخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "إدارة المشاريع ومستقبلها في المؤسسات" بالتعاون مع جمعية إدارة المشاريع الأردنية.


وبحسب بيان للأمانة، قالت مديرة وحدة إدارة المشاريع في "الأمانة" المهندسة فاتن أبو غيداء، إن انعقاد الندوة يأتي انطلاقا من أهمية إدارة المشاريع في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، وحرص الأمانة على مواكبة التطورات العلمية والعالمية في هذا المجال بما يخدم زيادة الوعي وتبادل المعارف من الخبراء والمتخصصين.


من جهتها، أشارت رئيسة الجمعية ديالا العلمي، إلى ريادة أمانة عمان في مجال إدارة المشاريع بحصدها خلال الأعوام الماضية العديد من الجوائز للمشاريع القيمة، فضلا عن كونها سباقة في إطلاق المشاريع المؤثرة.

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