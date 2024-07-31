الأمانة تعقد ندوة عن إدارة المشاريع في المؤسسات

الوكيل الإخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "إدارة المشاريع ومستقبلها في المؤسسات" بالتعاون مع جمعية إدارة المشاريع الأردنية.



وبحسب بيان للأمانة، قالت مديرة وحدة إدارة المشاريع في "الأمانة" المهندسة فاتن أبو غيداء، إن انعقاد الندوة يأتي انطلاقا من أهمية إدارة المشاريع في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، وحرص الأمانة على مواكبة التطورات العلمية والعالمية في هذا المجال بما يخدم زيادة الوعي وتبادل المعارف من الخبراء والمتخصصين.