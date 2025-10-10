توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

وأضافت كوبر في مقابلة مع هيئة بي بي سي البريطانية اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ستواصل دعم عملية السلام بطرق أخرى، بما في ذلك النظر في جذب تمويل خاص لإعادة الإعمار في غزة.
وأكدت الوزيرة البريطانية، أن المملكة المتحدة ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة من عملية السلام، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لجعل السلام "واقعاً ملموساً وتحقيقه على الأرض ".
-
