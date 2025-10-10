ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

وبحسب الوكالة، تهدف القمة إلى حشد دعم دولي إضافي لخطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد الحرب والأمن وعملية إعادة الإعمار.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتولى تنظيم القمة، وقد أجرى اتصالات مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم للمشاركة.
ومن المتوقع أن يحضر القمة قادة أو وزراء خارجية من الأردن وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.
وأفاد مسؤول أمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر القمة في الوقت الراهن.
