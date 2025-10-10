الجمعة 2025-10-10 09:25 م
 

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
 
الجمعة، 10-10-2025 08:08 م
الوكيل الإخباري-  يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلا عن أربعة مصادر مطلعة.اضافة اعلان


وبحسب الوكالة، تهدف القمة إلى حشد دعم دولي إضافي لخطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد الحرب والأمن وعملية إعادة الإعمار.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتولى تنظيم القمة، وقد أجرى اتصالات مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم للمشاركة.

ومن المتوقع أن يحضر القمة قادة أو وزراء خارجية من الأردن وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر القمة في الوقت الراهن.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

عربي ودولي غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

عربي ودولي الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

فلسطين 36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

عربي ودولي توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

عربي ودولي ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

عربي ودولي السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة