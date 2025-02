"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو

الوكيل الإخباري- ظفر نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو، بنتائج مميزة في بطولة مصر الدولية للجوجيستو، والتى اختتمت منافساتها في مصر.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، قدم الفريق مستويات مميزة في البطولة والتى شهدت مشاركة 480 لاعبا يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، ليتمكنوا من حصد 11 ميدالية ملونة "7 ذهبيات و4 فضيات" .



وجاءت النتائج الفردية للفريق على النحو الآتي :

- فئة (No Gi) وزن تحت ( 94 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب محمد الخلايلة .

- فئة (No Gi) وزن تحت ( 85 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

- فئة (Gi) وزن تحت ( 85 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

- فئة (No Gi) وزن فوق ( 94 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عمار شاهين .

- فئة (Gi) وزن فوق ( 94 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عمار شاهين .

- فئة (Gi) وزن تحت ( 62 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب رمزي العبادي .

- فئة (No Gi) وزن تحت ( 56 )كغم الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب نواف عبدالله .

- فئة (Gi) وزن تحت ( 94 )كغم الميدالية الفضية عن طريق اللاعب محمد الخلايلة .

- فئة (Gi) وزن تحت ( 69 )كغم الميدالية الفضية عن طريق اللاعب محمد عواد .

- فئة (No Gi) وزن تحت ( 77 )كغم الميدالية الفضية عن طريق اللاعب هشام حمدان .

- فئة (Gi) وزن تحت ( 77 )كغم الميدالية الفضية عن طريق اللاعب هشام حمدان .